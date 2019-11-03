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Би-би-си снимет фильма о деле Скрипалей. Посольство России в Лондоне против
04.11.2019 06:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Съемки художественного фильма о деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери закрепляют в сознании общественности не имеющие доказательств версии, выдвигаемые властями Великобритании. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне.
«Затруднительно комментировать фильм, который пока не вышел в свет», — отметили в российской дипмиссии. Тем не менее, в посольстве заявили, что съемки подобной картины не помогут выяснить истину, отметив, что фильм не способен заменить собой полноценное расследование.
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
В марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ
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Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
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