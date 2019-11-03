|
Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свергнуть Зеленского
04.11.2019 08:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, Владимира Зеленского пытаются свергнуть, а в качестве повода используют разведение сил на Донбассе. Об этом Лукаш
«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать, шатать», — заявила Лукаш.
По ее словам, ситуацией воспользовались «некоторые политические силы», используя в качестве повода разведение сил на Донбассе. Лукаш также отметила, что у украинского президента нет силовиков.
Елена Лукаш также заявила, что «социальная ситуация не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в череду постоянных скандалов».
— Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», — отметила экс-министр.
1 октября Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»">стало известно, что по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны
Согласование документа вызвало протесты в Украине: Зеленского
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По ее словам, ситуацией воспользовались «некоторые политические силы», используя в качестве повода разведение сил на Донбассе. Лукаш также отметила, что у...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)