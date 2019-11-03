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Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свергнуть Зеленского

04.11.2019 08:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, Владимира Зеленского пытаются свергнуть, а в качестве повода используют разведение сил на Донбассе. Об этом Лукаш рассказала в эфире телеканала «112 Украина».

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать, шатать», — заявила Лукаш.

По ее словам, ситуацией воспользовались «некоторые политические силы», используя в качестве повода разведение сил на Донбассе. Лукаш также отметила, что у украинского президента нет силовиков.

Елена Лукаш также заявила, что «социальная ситуация не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в череду постоянных скандалов».

— Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», — отметила экс-министр.

1 октября Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»">стало известно, что по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера». Стороны также договорились о
разведении сил в Золотом и Петровском.

Согласование документа вызвало протесты в Украине: Зеленского обвинили в государственной измене и назвали подписание «формулы Штайнмайера» капитуляцией.

 
Теги: Минск
 
 
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По ее словам, ситуацией воспользовались «некоторые политические силы», используя в качестве повода разведение сил на Донбассе. Лукаш также отметила, что у...
 
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