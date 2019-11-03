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Apple заблокирует интернет на старых моделях iPhone

04.11.2019 09:52 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Доступ к интернету будет заблокирован в айфонах, произведенных до 2012 года.

Об этом сообщается на сайте CNN.

Такая мера будет применена к iPhone, не обновленных до последней версии iOS.

В компании говорят, что переустановка ПО необходима, так как приблизительно каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Это делается для точного измерения времени и даты.

 
 
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Доступ к интернету будет заблокирован в айфонах, произведенных до 2012 года. Об этом сообщается на сайте CNN.
 
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