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Apple заблокирует интернет на старых моделях iPhone
04.11.2019 09:52 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Доступ к интернету будет заблокирован в айфонах, произведенных до 2012 года.
Об этом сообщается на сайте
Такая мера будет применена к iPhone, не обновленных до последней версии iOS.
В компании говорят, что переустановка ПО необходима, так как приблизительно каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Это делается для точного измерения времени и даты.
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Доступ к интернету будет заблокирован в айфонах, произведенных до 2012 года. Об этом сообщается на сайте CNN.
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