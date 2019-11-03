Apple блокирует интернет на старых моделях iPhone

Доступ к интернету будет заблокирован в айфонах, произведенных до 2012 года.

Об этом сообщается на сайте CNN .

Такая мера будет применена к iPhone, не обновленных до последней версии iOS.

В компании говорят, что переустановка ПО необходима, так как приблизительно каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Это делается для точного измерения времени и даты.

По информации издания, пользователям iPhone 4 и 5, а также iPad mini с поддержкой сотовой связи, iPad и iPad 2 необходимо установить версии ПО 10.3.4 или 9.3.6.