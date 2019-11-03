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В Багдаде пять человек погибли из-за стрельбы полицейских по протестующим
04.11.2019 20:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полиция открыла огонь по участникам протестной акции, которая проходит в Багдаде, пишет
По данным телеканала, столкновения митингующих с полицией произошли на улице Аль-Рашид в центральной части Багдада. В результате стрельбы как минимум пять протестующих были убиты.
Протесты в Ираке проходят с начала октября. По данным Sky News Arabia, за это время были убиты более 250 человек, несколько сотен — ранены. Протестующие недовольны бедностью, безработицей и коррупцией в стране, они требуют распустить правительство и парламент. Беспорядки охватили 12 из 18 провинций страны.
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