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В Багдаде пять человек погибли из-за стрельбы полицейских по протестующим

04.11.2019 20:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция открыла огонь по участникам протестной акции, которая проходит в Багдаде, пишет РБК со ссылкой на Sky News Arabia.


4 ноября 2019 года, Багдад, Ирак. Фото: Reuters

По данным телеканала, столкновения митингующих с полицией произошли на улице Аль-Рашид в центральной части Багдада. В результате стрельбы как минимум пять протестующих были убиты.

Протесты в Ираке проходят с начала октября. По данным Sky News Arabia, за это время были убиты более 250 человек, несколько сотен — ранены. Протестующие недовольны бедностью, безработицей и коррупцией в стране, они требуют распустить правительство и парламент. Беспорядки охватили 12 из 18 провинций страны.

По данным Reuters, для разгона протестующих премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил бойцов элитной контртеррористической службы страны. Им приказали «использовать все необходимые меры» для прекращения митингов.

 
 
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Для разгона протестующих премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил бойцов элитной контртеррористической службы страны. Им приказали «использовать все...
 
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