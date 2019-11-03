ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США ввели санкции новые санкции против Ирана: под ограничения попал и сын аятоллы Хаменеи

04.11.2019 21:19 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вашингтон расширил санкционный список в отношении Тегерана, внеся туда Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства финансов США, пишет ТАСС.


4 ноября 2019 года, Тегеран, Иран. Фото: Reuters

В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, его заместитель Голям Али Рашид, советник по международным вопросам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, председатель верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, бывший министр обороны страны Хосейн Дехган, а также ряд военных, священнослужителей, политиков и представителей правительства.

«Введение санкций в отношении ближнего круга руководителя и духовного лидера [Ирана] являются очень важной демонстрацией нашего осознания того, что иранский режим совершенно не изменился за последние 40 лет — это та же толпа нечистых на руку революционеров, которые пришли к власти в 1979 году», — сообщила в понедельник журналистам представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Введение санкций в отношении ближнего круга руководителя и духовного лидера [Ирана] являются очень важной демонстрацией нашего осознания того, что иранский...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Багдаде пять человек погибли из-за стрельбы полицейских по протестующим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика