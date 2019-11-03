США ввели санкции новые санкции против Ирана: под ограничения попал и сын аятоллы Хаменеи

Источник материала: Tut.by

Вашингтон расширил санкционный список в отношении Тегерана, внеся туда Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства финансов США, пишет ТАСС .



4 ноября 2019 года, Тегеран, Иран. Фото: Reuters

В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, его заместитель Голям Али Рашид, советник по международным вопросам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, председатель верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, бывший министр обороны страны Хосейн Дехган, а также ряд военных, священнослужителей, политиков и представителей правительства.

«Введение санкций в отношении ближнего круга руководителя и духовного лидера [Ирана] являются очень важной демонстрацией нашего осознания того, что иранский режим совершенно не изменился за последние 40 лет — это та же толпа нечистых на руку революционеров, которые пришли к власти в 1979 году», — сообщила в понедельник журналистам представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.