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Три человека погибли при взрыве в Италии

05.11.2019 13:07 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Италии устанавливают причины взрыва в заброшенном доме на севере страны. ЧП произошло накануне, когда спасатели боролись с огнем. Погибли трое пожарных, еще столько же получили ранения. Следствие не исключает версию об умышленном поджоге, который и вызвал взрыв.


 
 
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В Италии устанавливают причины взрыва в заброшенном доме на севере страны. ЧП произошло накануне, когда спасатели боролись с огнем. Погибли трое пожарных, еще...
 
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