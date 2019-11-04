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Три человека погибли при взрыве в Италии
05.11.2019 13:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Италии устанавливают причины взрыва в заброшенном доме на севере страны. ЧП произошло накануне, когда спасатели боролись с огнем. Погибли трое пожарных, еще столько же получили ранения. Следствие не исключает версию об умышленном поджоге, который и вызвал взрыв.
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В Италии устанавливают причины взрыва в заброшенном доме на севере страны. ЧП произошло накануне, когда спасатели боролись с огнем. Погибли трое пожарных, еще...
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