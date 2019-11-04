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СК России опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Подозреваемому предъявили обвинение
05.11.2019 13:24 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следствие предъявило обвинение предполагаемому убийце шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре Денису Поздееву. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего)», — сообщили в СК.
«В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки, — сообщили в СК. — В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза».
Также обвинение предъявлено сотруднику ЧОП «Святогоръ» в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Охранник свою вину признал частично.
Оба фигуранта арестованы на два месяца.
Также Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад. На кадрах видно, как мужчина беспрепятственно входит в здание, поднимается на второй этаж и совершает преступление.Видео:
Напомним,
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СК России опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Подозреваемому предъявили обвинение
На кадрах видно, как мужчина беспрепятственно входит в здание, поднимается на второй этаж и совершает преступление.
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