СК России опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Подозреваемому предъявили обвинение

Источник материала: Tut.by

Следствие предъявило обвинение предполагаемому убийце шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре Денису Поздееву. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего)», — сообщили в СК.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки, — сообщили в СК. — В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза».

Также обвинение предъявлено сотруднику ЧОП «Святогоръ» в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Охранник свою вину признал частично.

Оба фигуранта арестованы на два месяца.

Также Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад. На кадрах видно, как мужчина беспрепятственно входит в здание, поднимается на второй этаж и совершает преступление.

Напомним, преступление было совершено 31 октября. 36-летний житель Нарьян-Мара во время тихого часа беспрепятственно зашел в детский сад (охрана решила, что он один из родителей) и зарезал 6-летнего мальчика. Позже он заявил, что его заставили сделать это «голоса в голове».