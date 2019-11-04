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В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
05.11.2019 13:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ эти дни немецкая столица превратилась в настоящую выставку под открытым небом: на разных площадках пройдут сотни мероприятий, которые воссоздадут историю взведения преграды и связанных с этим последствий. А сама стена, в свое время разрушенная и разобранная на части, по такому случаю снова возникла на реке Шпрее в виде цепочки неоновых огней и видеопроекций.
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В эти дни немецкая столица превратилась в настоящую выставку под открытым небом: на разных площадках пройдут сотни мероприятий, которые воссоздадут историю...
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