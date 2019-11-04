ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель рассказала, чем бы она занялась на пенсии, если бы Берлинская стена не пала

05.11.2019 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что еще во времена ГДР хотела отправиться в качестве туриста в США, однако для этого ей пришлось бы дожидаться наступления пенсионного возраста. Об этом она заявила в интервью журналу Der Spiegel, которое опубликовано во вторник.


Фото: Reuters

Отвечая на вопрос, как сложилась бы ее жизнь, если бы Берлинская стена до сих пор стояла, она сказала: «Уж точно мы бы с вами сейчас не встретились».

«В любом случае, свою мечту я бы уже сейчас смогла осуществить. В ГДР женщины выходили на пенсию в 60 лет. То есть я бы уже пять лет назад могла получить загранпаспорт и отправиться в Америку. Ведь пенсионеры в ГДР могли путешествовать — любой, кто уже не был нужен в качестве трудящегося, мог выезжать», — сказала 65-летняя Меркель, которая выросла в ГДР.

Глава кабмина рассказала, что непременно посетила бы и Западную Германию, но первую поездку предприняла бы именно в США. По ее словам, она на тот момент хотела бы ближе ознакомиться с американской культурой, поездить на американских машинах и послушать Брюса Спрингстина.

На этой неделе в Германии отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены, которая разделяла ГДР и ФРГ.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что еще во времена ГДР хотела отправиться в качестве туриста в США, однако для этого ей пришлось бы дожидаться...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Мексике расстреляли американских мормонов, погибли девять человек, в том числе шесть детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика