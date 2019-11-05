Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге Forbes миллиардеру из Франции

Источник материала: Tut.by

Французский бизнесмен Арно стал вторым самым богатым человеком в мире. Он обогнал Билла Гейтса; от главы Amazon Джеффа Безоса Арно отстает почти на $ 5,5 млрд, пишет РБК .



Бернар Арно. Фото: Reuters

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в списке богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes , который обновляется в режиме реального времени.

Бернар Арно поднялся на вторую строчку с показателем $ 107 млрд. Основатель Microsoft — на третьей, его состояние журнал оценивает в $ 106,9 млрд.

На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос ($ 112,4 млрд).