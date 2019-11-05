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Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге Forbes миллиардеру из Франции

05.11.2019 23:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский бизнесмен Арно стал вторым самым богатым человеком в мире. Он обогнал Билла Гейтса; от главы Amazon Джеффа Безоса Арно отстает почти на $ 5,5 млрд, пишет РБК.


Бернар Арно. Фото: Reuters

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в списке богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Бернар Арно поднялся на вторую строчку с показателем $ 107 млрд. Основатель Microsoft — на третьей, его состояние журнал оценивает в $ 106,9 млрд.

На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос ($ 112,4 млрд).

 
 
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Французский бизнесмен Арно стал вторым самым богатым человеком в мире. Он обогнал Билла Гейтса; от главы Amazon Джеффа Безоса Арно отстает почти на $ 5,5 млрд.
 
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