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Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге Forbes миллиардеру из Франции
05.11.2019 23:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Французский бизнесмен Арно стал вторым самым богатым человеком в мире. Он обогнал Билла Гейтса; от главы Amazon Джеффа Безоса Арно отстает почти на $ 5,5 млрд, пишет
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в списке богатейших людей мира. Это следует из рейтинга
Бернар Арно поднялся на вторую строчку с показателем $ 107 млрд. Основатель Microsoft — на третьей, его состояние журнал оценивает в $ 106,9 млрд.
На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос ($ 112,4 млрд).
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Французский бизнесмен Арно стал вторым самым богатым человеком в мире. Он обогнал Билла Гейтса; от главы Amazon Джеффа Безоса Арно отстает почти на $ 5,5 млрд.
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