ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» 22 млрд долларов

06.11.2019 00:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Заявления главы украинской компании Андрея Коболева последовали в ответ на слова Александра Новака обнулить взаимные претензии и больше «не рождать абсурдных исков», пишет РБК.


Андрей Коболев. Фото: Facebook / Андрей Коболев

Украинская компания «Нафтогаз» имеет претензии к «Газпрому» на $ 22 млрд. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

«Российская сторона предлагает „Нафтогазу“ „обнулить“ почти $ 3 млрд за решение Стокгольмского арбитража и отказаться от иска еще на $ 12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на примерно $ 7 млрд. Итого — $ 22 млрд — „понять и простить“. Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречных шагов России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит „обнуление“ взаимных претензий?» — написал Коболев.

Так глава украинской компании отреагировал на заявления главы Минэнерго России Александра Новака, который заявил о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых, абсурдных исков». Заявление Новака касается недавнего нового иска украинской стороны на $ 12 млрд «Нафтогаз» подал его в начале ноября в Стокгольмский арбитраж.

По словам Новака, подобные действия украинской стороны не способствуют «выстраиванию взаимоотношений между партнерами». «Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу», — заявил Новак.

Стороны в настоящее время ведут переговоры о судьбе транзита российского газа в Европу через Украину. Текущий контракт на транзит истекает с наступлением Нового года.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявления главы украинской компании Андрея Коболева последовали в ответ на слова Александра Новака обнулить взаимные претензии и больше «не рождать абсурдных...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге Forbes миллиардеру из Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика