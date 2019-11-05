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«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» 22 млрд долларов
06.11.2019 00:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заявления главы украинской компании Андрея Коболева последовали в ответ на слова Александра Новака обнулить взаимные претензии и больше «не рождать абсурдных исков», пишет
Украинская компания «Нафтогаз» имеет претензии к «Газпрому» на $ 22 млрд. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в
«Российская сторона предлагает „Нафтогазу“ „обнулить“ почти $ 3 млрд за решение Стокгольмского арбитража и отказаться от иска еще на $ 12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на примерно $ 7 млрд. Итого — $ 22 млрд — „понять и простить“. Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречных шагов России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит „обнуление“ взаимных претензий?» — написал Коболев.
Так глава украинской компании отреагировал на заявления главы Минэнерго России Александра Новака, который заявил о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых, абсурдных исков». Заявление Новака касается недавнего нового иска украинской стороны на $ 12 млрд «Нафтогаз» подал его в начале ноября в Стокгольмский арбитраж.
По словам Новака, подобные действия украинской стороны не способствуют «выстраиванию взаимоотношений между партнерами». «Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу», — заявил Новак.
Стороны в настоящее время ведут переговоры о судьбе транзита российского газа в Европу через Украину. Текущий контракт на транзит истекает с наступлением Нового года.
Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.
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Заявления главы украинской компании Андрея Коболева последовали в ответ на слова Александра Новака обнулить взаимные претензии и больше «не рождать абсурдных...
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