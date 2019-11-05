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Россияне готовы работать интенсивнее ради перехода на четырехдневку. Соцопрос

06.11.2019 07:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почти половина россиян (около 40%) готовы работать интенсивнее для сокращения числа рабочих дней, еще 30% согласны для этого увеличить время своей работы в остальные дни, а 18% отказаться от обеденного перерыва. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на результаты исследования Headhunter, в котором приняли участие 9,3 тыс. человек.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предложение перехода на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения заработной платы поддержали 69% россиян, еще 19% одобрили инициативу «в любом случае» и только 9% опрошенных высказались против.

Что касается выбора дополнительного выходного, большинство опрошенных (59%) считают, что им должна стать пятница, четверть респондентов (26%) высказалась за понедельник.

Кроме того, опрос выявил, что сторонников перехода на четырехдневку оказалось больше всего среди занятых в отрасли добычи сырья (80%), автомобильном бизнесе (79%) и сфере управления персоналом (78%). Чаще других за введение дополнительного выходного жители голосовали жители Белгородской (83%), Ярославской и Московской областей (по 75%).

Инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю предложил обсудить на государственном уровне премьер-министр России Дмитрий Медведев в августе. Он уточнил, что это должно произойти без уменьшения заработной платы.

Согласно исследованию экономистов, в условиях слабого роста экономики переход на четырехдневку без снижения зарплат невозможен. Скорее стоит ожидать увеличения рабочих дней, отметили он.

В конце октября замминистра экономического развития Петр Засельский заявил, что входящие в нацпроект по производительности труда в России предприятия не поддержали инициативу о четырехдневной рабочей неделе. По его словам, идея подходит скорее для представителей творческих профессий — архитекторов, программистов.

 
 
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Предложение перехода на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения заработной платы поддержали 69% россиян, еще 19% одобрили инициативу «в любом случае» и...
 
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