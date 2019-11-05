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Зеленский в шоке: на танковом заводе Харькова за 10 лет для Украины построили один танк

06.11.2019 16:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский раскритиковал темпы производства военной техники на примере Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева, где с 2009 года был выпущен только один танк. Об этом президент Украины заявил в ходе рабочей поездки в Харьков в среду, котрую транслировали в эфире телеканала 112.Украина.


Фото: пресс-служба президента Украины

По его данным, в советское время на заводе изготавливали 900 танков в год.

«Вы знаете, ну, во-первых, я в шоке. Что касается статистики. Нам сказал директор завода, с 2009 года один танк построили мы с вами. Один танк. Да, для ВСУ. Один танк с 2009-го года. А статистика такова, что в советское время — 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?» — сказал Владимир Зеленский.

При этом Зеленский добавил, что на заводе также имеется задолженность по заработным платам.

Президент попросил, чтобы премьер-министр «собрал все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов».

«Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, сколько танков, почему мы для кого-то — для Таиланда — делаем, а для Украины не делаем? Почему у нас есть прекрасные самолеты и прекрасные конструкторы — только мы ничего не производим и ничего не летает?», — возмутился Зеленский.

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева ориентирован на выпуск двигателей, тепловозов и танков.

 
 
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«Вы знаете, ну, во-первых, я в шоке. Нам сказал директор завода, с 2009 года один танк построили мы с вами. А статистика такова, что в советское время - 900 танков в год. Что...
 
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