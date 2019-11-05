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"Люфтганза" отменяет почти полторы тысячи авиарейсов
06.11.2019 19:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗавтра и послезавтра пройдут забастовки сотрудников авиакомпании. Особый график полетов из-за стачек затронет около 180-ти тысяч пассажиров. Рейсы дочерних перевозчиков будут выполнены по расписанию. Авиакомпания прорабатывает варианты альтернативных маршрутов, которые "Люфтганза" может предложить пассажирам отмененных рейсов. Профсоюз бортпроводников призвал сотрудников авиакомпании к забастовке в связи с провалом тарифных переговоров.
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Завтра и послезавтра пройдут забастовки сотрудников авиакомпании. Особый график полетов из-за стачек затронет около 180-ти тысяч пассажиров. Рейсы дочерних...
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