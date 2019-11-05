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Предвыборная кампания официально стартовала в Соединенном Королевстве
06.11.2019 19:12 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВнеочередные выборы в парламент пройдут 12 декабря. О роспуске законодательного органа премьер-министр Борис Джонсон сегодня проинформировал королеву Елизавету Вторую. Выборы проходят из-за непростой ситуации, которая сложилась вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. Он должен был состояться еще в конце октября, однако дату перенесли на начало следующего года. Ранее депутаты отказывались утвердить проект соглашения с Брюсселем об условиях выхода.
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Внеочередные выборы в парламент пройдут 12 декабря. О роспуске законодательного органа премьер-министр Борис Джонсон сегодня проинформировал королеву Елизавету...
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