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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предвыборная кампания официально стартовала в Соединенном Королевстве Внеочередные выборы в парламент пройдут 12 декабря. О роспуске законодательного органа премьер-министр Борис Джонсон сегодня проинформировал королеву Елизавету...

Внеочередные выборы в парламент пройдут 12 декабря. О роспуске законодательного органа премьер-министр Борис Джонсон сегодня проинформировал королеву Елизавету Вторую. Выборы проходят из-за непростой ситуации, которая сложилась вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. Он должен был состояться еще в конце октября, однако дату перенесли на начало следующего года. Ранее депутаты отказывались утвердить проект соглашения с Брюсселем об условиях выхода.