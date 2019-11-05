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Италия первой в мире введет в школах обязательные уроки об изменении климата

06.11.2019 21:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Италия первой в мире решила ввести в школах обязательные занятия, на которых будут изучать изменения климата. Такие уроки появятся в расписании уже с 1 сентября 2020 года. Об этом 5 ноября сообщило Reuters.


Фото: pixabay.com

Новый обязательный предмет анонсировал министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти в интервью с агентством. По его словам, все школы должны будут выделить на такие занятия 33 часа в год.

Кроме того, некоторые другие предметы — например, географию, математику и физику, будут преподавать с точки зрения устойчивого развития. По словам Фьорамонти, его цель в том, чтобы система образования строилась вокруг учений об обществе и окружающей среде.

Фьорамонти — член партии «Движение пять звезд», которая входит в правящую коалицию. Он стал министром образования 4 сентября, когда Джузеппе Конте собирал правительство во второй раз. До этого Фьорамонти уже работал в ведомстве — он был младшим статс-секретарем и заместителем министра.

Министр образования поддерживал итальянских школьников, которые пропускали занятия, чтобы выйти на акции протеста против изменения климата. Кроме того, он выступал за увеличение налогов на пластмассовые изделия и напитки с сахаром.

 
 
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Италия первой в мире решила ввести в школах обязательные занятия, на которых будут изучать изменения климата. Такие уроки появятся в расписании уже с 1 сентября 2020...
 
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