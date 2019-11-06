Экс-госсекретарь США: Падение Берлинской стены было для нашей разведки сюрпризом

Источник материала: Tut.by

Американская разведка не располагала заранее данными о падении Берлинской стены, для США это стало большим сюрпризом. Об этом рассказал в среду бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер (занимал пост в 1989—1992 годах), выступая на конференции в Джорджтаунском университете, пишет ТАСС .



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«Если коротко, то нет, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Это стало большим сюрпризом для нас». «Я очень хорошо помню тот день, я давал ланч в честь президента Филиппин в Госдепартаменте. Мне передали записку, что людям разрешили свободно переходить между ГДР и ФРГ и, вероятно, стена разрушена, — поделился Бейкер. — Я поднял тост за это событие, извинился и направился в Белый дом, чтобы обсудить с президентом Джорджем Бушем — старшим, каким будет наш ответ».

По мнению Бейкера, история даст ясную оценку правильности посредничества Джорджа Буша — старшего. «Но насколько я знаю, у нас не было заранее никаких сведений со стороны разведки», — сказал экс-госсекретарь.

Берлинская стена стала одним из символов холодной войны. Она была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893−1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. После того как в 1989 году на фоне перестройки в Советском Союзе Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседней страны за три дня бежали 15 тыс. восточных немцев, стена потеряла свой смысл: она больше не могла сдерживать население социалистического государства.

О новых правилах, предусматривающих свободу передвижения для граждан ГДР, на пресс-конференции 9 ноября 1989 года неожиданно для всех объявил член Политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовский (1929−2015). Смысл сказанного им сводился к тому, что жители ГДР могли покинуть страну через контрольно-пропускные пункты. Первый шлагбаум был открыт в тот же день.