Литва намерена на четверть увеличить численность армии

Источник материала: Tut.by

Численность личного состава литовских вооруженных сил будет наращиваться в течение пяти лет. Предполагается увеличение числа контрактников, офицерского состава. На западе страны сформируют новый батальон логистики, пишет DW .



Фото: mfa.lt

Власти Литвы намерены увеличить численность своих вооруженных сил на четверть. Об этом говорится в проекте закона о принципиальной структуре армии, утвержденном правительством страны в среду, 6 ноября. Далее законопроект будет рассмотрен парламентом страны — сеймом.

В документе указывается, что общее число военных в литовской армии к 2024 году должно возрасти с 21290 человек до 26500. Количество профессиональных военных составит от 11400 человек до 15600 по сравнению 10 618 контрактниками, служащими в армии в 2019 году. В состав литовской армии входят как призывники, так и контрактники. 15 сентября 2008 года был отменен призыв на срочную военную службу. Однако в 2015 году он был временно восстановлен «в связи с возможной агрессией России против Литвы».

Новый законопроект предлагает увеличить количество генералов и старших офицеров, а также предельное количество резервистов, призываемых на ежегодные сборы.

В 2024 году планируется также создание нового батальона логистики на западе страны. Он будет причислен к мотопехотной бригаде «Жемайтия», в которую сейчас входят три батальона и артиллерийский дивизион.