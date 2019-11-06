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Сын Трампа рассказал о своих детских играх с Майклом Джексоном

07.11.2019 10:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старший сын президента Трампа предпринял новую попытку опровергнуть обвинения, выдвигаемые оппонентами против его отца. В своей новой книге он заявил, что Дональд Трамп позволял своим детям «играть и отдыхать в компании Майкла Джексона» и поэтому не может считаться расистом.


Президент США Дональд Трамп с сыном Дональдом. Фото: Reuters

В 300-страничном труде под длинным названием: «Спущенный курок: как левые культивируют ненависть и хотят заставить нас замолчать», появившемся в книжных магазинах США в начале этой недели, сын президента вспоминает, что в детстве он часто играл с Майклом Джексоном и даже как-то раз провел каникулы в его компании.

«Однажды в комнате Эрика (младшего брата автора) мой отец увидел, что Майклу очень понравилось играть вместе с нами в „Черепашек-ниндзя“ на приставке „Нинтендо“, и он сказал ему, что он может забрать эту игру домой, — написал 41-летний Дональд-младший. — Но это была моя игра! Даже сейчас Эрик утверждает, что это была его игра, потому что она была в его комнате, но я знаю, кому она принадлежала. Я работал летом, чтобы купить ее! А теперь Майкл Джексон, который в то время, наверное, уже был миллиардером, забирает ее!».

Каникулы с Джексоном

Дональд-младший в своей книге описывает, как он часто проводил время в компании Майкла Джексона, в том числе проводя с ним каникулы. По его словам, однажды он с разрешения отца провел выходные вместе с бывшим игроком американской Национальной футбольной лиги афроамериканцем Хершелем Уолкером.

«Как только ни называли (оппоненты) моего отца, в том числе обвиняя его в расизме, — напоминает в своей книге Дональд-младший. — Не правда ли, странно звучит, что он позволил своему сыну провести каникулы с чернокожим мужчиной или проводить время с Майклом Джексоном? Если и после этого он расист, то уж точно не достиг в этом больших высот».

Сын президента США также уточнил, что «недавно появившаяся информация» об обвинениях Майкла Джексона в педофилии стала для него «шоком».

«Мой опыт с Майклом не включал ничего из того, в чем его обвиняли», — написал Дональд-младший.

В последние месяцы сам Дональд Трамп и его сыновья в публичных выступлениях постоянно выступали с обвинениями в адрес Джо Байдена и его сына Хантера, утверждая, что те заработали «миллиарды», пользуясь статусом вице-президента.

В минувший понедельник президент США в «Твиттере» обратился к 66,5 миллионам своих подписчиков с призывом немедленно купить новую книгу своего старшего сына.

«Мой сын, Дональд Трамп-младший публикует новую книгу,… которая появится в продаже завтра, 5 ноября, — написал глава Белого дома. — Прекрасная новая книга, и я рекомендую ВСЕМ ее прочитать. Заказывайте ее сегодня!».

На портале «Амазон» новая книга сына президента сейчас занимает первое место в разделе «Политических комментариев» и продается за 18 долларов.

 
 
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Сын президента США также уточнил, что «недавно появившаяся информация» об обвинениях Майкла Джексона в педофилии стала для него «шоком».
 
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