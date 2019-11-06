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в США ученые выявили новый штамм ВИЧ

07.11.2019 11:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из американской фармацевтической компании Abbott Laboratories впервые с 2000 года обнаружили новый штамм ВИЧ. Об этом 6 ноября сообщил Wall Street Journal.

Новому штамму дали название L. Он стал 10-м штаммом группы М вида ВИЧ-1. Именно штаммы группы М являются самыми распространенными в мире: по оценкам Всемирной организации здравоохранения на 2018 год, эти штаммы стали причиной заражения у 90% всех ВИЧ-инфицированных.

Сейчас штамм L обнаружен лишь у троих людей на Земле. Все они — жители Демократической Республики Конго. Первый случай заражения зафиксировали еще 1983 году, второй — в 1990-м, а третий — в 2001-м. Уже тогда ученные понимали, что неизвестный штамм не похож на другие, но технологий, которые могли бы доказать его уникальность, еще не было.

По словам директора национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, людям не стоит относиться к новому штамму как к потенциальной угрозе. «Заразившихся очень мало. Этот штамм — аномалия», — сказал он.

Исследователи и эпидемиологи, в свою очередь, сомневаются, что их открытие сможет изменить способ диагностики или лечения ВИЧ. При этом они надеются, что изучение штамма L поможет им выяснить, как развивается и распространяется ВИЧ.

ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, открыли в 1983 году сразу в двух лабораториях — французской и американской. ВИЧ живет и размножается только в организме человека, где начинает разрушать иммунную систему. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Всего в мире 37,9 миллионов ВИЧ-инфицированных, больше 25 миллионов из них живут в Африке. В России жертвами ВИЧ за 2018 год стали почти 37 тысяч человек. Большинство из них умерли от туберкулеза.

 
 
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Первый случай заражения зафиксировали еще 1983 году, второй - в 1990-м, а третий - в 2001-м. Уже тогда ученные понимали, что неизвестный штамм не похож на другие, но...
 
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