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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году Ученые открыли первую из двух нетронутых капсул (это первый образец лунного грунта, открытый NASA за последние 40 лет). Грунт был извлечен из капсулы и разделен на...

Ученые открыли первую из двух нетронутых капсул (это первый образец лунного грунта, открытый NASA за последние 40 лет). Грунт был извлечен из капсулы и разделен на сегменты для изучения его слоев. Исследование лунной почвы поможет ученым в понимании Луны, что поспособствует возвращению людей на нее. Пока вылет запланирован на 2024 год. Начать изучение образцов спустя 40 лет было решено потому, что сейчас для этого есть более совершенные технологии, а полученная информация может сыграть важную роль для планируемых миссий и нахождения внеземных цивилизаций.