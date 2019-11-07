ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

демократы рассчитывают завершить процедуру импичмента Трампа к концу 2019 года

07.11.2019 22:31 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Палата представителей США намерена завершить процедуру импичмента президента Дональда Трампа к концу текущего года. Как утверждает в четверг телекомпания CNN, это следует из предполагаемого графика проведения расследования и голосований в нижней палате Конгресса США.


Фото: Reuters

Телекомпания отмечает, что о стремлении демократов уже в декабре передать обвинения против действующего президента в Сенат говорит тот факт, что они намерены начать открытые слушания уже на следующей неделе. В пользу такого развития событий, по мнению CNN, говорит также отказ демократов от показаний ряда важных свидетелей, в том числе бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Источник телекомпании указал, что отказ от вызова его для дачи показаний связан с тем, что ведущие расследование представители Демократической партии не хотят терять время в ожидании судебного решения относительно иммунитета бывших и нынешних советников американского лидера перед повестками о даче показаний в законодательном органе.

По мнению телекомпании, при нынешнем раскладе демократы планируют завершить открытые слушания к Дню благодарения, который будет отмечаться в этом году 28 ноября. После этого — по прошествии праздничной недели — вопрос об импичменте должен быть передан в юридический комитет Палаты представителей, который должен будет утвердить обвинение в адрес президента в первую или вторую неделю декабря. В случае утверждения обвинения юридическим комитетом состоится голосование Палаты представителей полного состава. Его проведения, по подсчетам CNN, следует ожидать 16 декабря.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телекомпания отмечает, что о стремлении демократов уже в декабре передать обвинения против действующего президента в Сенат говорит тот факт, что они намерены...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Москве отметили 102 годовщину Великой Октябрьской революции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика