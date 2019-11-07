Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Источник материала: Tut.by

Европа «стоит на краю пропасти», а американцы «повернулись к ней спиной». В интервью британскому изданию The Economist президент Франции призвал европейцев «проснуться». А России он посоветовал начать «уравновешенный диалог» с Европой.



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По мнению Эмманюэля Макрона, Европа больше не может рассчитывать на защиту со стороны США и должна рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — заявил французский президент. По его мнению, Европа может перестать «контролировать свою судьбу», если не начнет строить свою собственную систему обороны.

Французский президент также поставил под сомнение применение пятой статьи устава НАТО, в которой говорится, что при нападении на одного из участников альянса другие союзники должны прийти ему на помощь. «Если режим Башара Асада решит отомстить Турции, будем ли мы вступать в бой? Это настоящий вопрос», — сказал Макрон. Саму операцию Турции в Сирии Макрон назвал «огромной проблемой для НАТО». Как известно, Франция и Германия неоднократно выражали свой протест против операции «Источник мира», проведенной турецкой армией на севере Сирии.

Кроме этого, в интервью The Economist Эмманюэль Макрон призвал Россию начать настоящий диалог с Европой. По его словам, сейчас Владимир Путин «строит антиевропейский проект», но в долгосрочной перспективе его проект «не может не быть проектом партнерства с Европой».

Россия с ее ВВП, равным испанскому, с ее уменьшающимся и стареющим населением тратит огромные деньги на вооружение, сказал Макрон. Такую «милитаризованную» модель развития государства, с участием в военных конфликтах, французский президент назвал «невыносимой». Поэтому в одиночестве России будет трудно «восстановить свою мощь, даже если своими ошибками мы ей в этом помогли», — сказал Макрон.

Другая проблема, с которой может столкнуться Россия — это растущее экономическое и политическое влияние Китая. «Я не думаю, что стратегия (российского президента — RFI) — стать вассалом Китая. Какие тогда у него остаются выходы? Восстановить уравновешенную политику с Европой», — заключил французский президент.