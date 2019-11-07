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«Это очень трудная профессия». Зеленский о президентстве, украинском языке и главной победе

08.11.2019 00:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский признался, что хотел бы улучшить свой уровень владения украинским языком. Об этом он рассказал в интервью «Откровенно с президентом», видеоролик опубликован на странице Зеленского в Facebook.


Фото: Володимир Зеленський/Facebook

— Уровень владения украинским языком, по моему мнению, он растет, однако есть ошибки в ударениях и в некоторых словах. Хочу говорить лучше. Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь, — рассказал Зеленский. Он заметил, что для этого надо «больше разговаривать и лучше с умными людьми».

Зеленский рассказал, что иногда уже забывает русские слова и тогда приходится просить помощи у собеседника — говорить нужное слово на украинском и просить перевести на русский.

Он также признался, что президентство — очень трудная профессия, которая забирает у него все силы и желания.

— В конце вечера ты просто превращаешься из человека в такой… (долго подбирает слово) … организм, который не хочет думать, ничего не хочет делать, даже не понимает, о чем говорит семья.

Вместе с тем Зеленский отметил, что от своей работы отказываться не намерен.

— Решение, как говорят в Раде, принято, — смеется он.

Президент Украины заявил, что очень хочет, чтобы все объединились — и общество, и люди, и территории — ради одной главной победы.

— А победа главная у нас следующая — вернуть всё и всех. Никого на этом пути не растерять и остаться объединенной страной.

К слову, интервью Зеленский давал за рулем Tesla.

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- А победа главная у нас следующая - вернуть всё и всех. Никого на этом пути не растерять и остаться объединенной страной.
 
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