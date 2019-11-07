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На северо-западе Ирана произошло землетрясение, есть погибшие и раненые
08.11.2019 08:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере пять человек погибли, 120 пострадали в результате землетрясения в пятницу на северо-западе Ирана. Об этом сообщил иранский телеканал
Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Эпицентр находился в 118 км к западу от города Тебриз с населением 1,4 млн человек, очаг залегал на глубине 10 км. Позднее была зафиксирована серия афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр отмечает, что примерная численность населения в районе землетрясения составляет 20 млн человек.
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По меньшей мере пять человек погибли, 120 пострадали в результате землетрясения в пятницу на северо-западе Ирана. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
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