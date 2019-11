Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на 2 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дoнaльда Трaмпа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщается в Twitter генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.



Как передает CNN, в иске, поданном в июне 2018 года, утверждалось, что Трамп и его трое старших детей — Дональд, Иванка и Эрик нарушили федеральные законы и законы о финансировании избирательных кампаний штата, злоупотребив статусом Donald J.Trump Foundation, освобожденного от налогов. Офис генпрокурора штата Нью-Йорк требовал от фонда $2,8 млн (без учета пени).

BREAKING: We’ve secured a court order forcing President Trump to pay $2M in damages after admitting to illegally using the Trump Foundation to help him intervene in the 2016 presidential election and further his own political interests.



No one is above the law.