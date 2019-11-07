Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на 2 млн долларов

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дoнaльда Трaмпа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщается в Twitter генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
Как передает CNN, в иске, поданном в июне 2018 года, утверждалось, что Трамп и его трое старших детей — Дональд, Иванка и Эрик нарушили федеральные законы и законы о финансировании избирательных кампаний штата, злоупотребив статусом Donald J.Trump Foundation, освобожденного от налогов. Офис генпрокурора штата Нью-Йорк требовал от фонда $2,8 млн (без учета пени).
BREAKING: We’ve secured a court order forcing President Trump to pay $2M in damages after admitting to illegally using the Trump Foundation to help him intervene in the 2016 presidential election and further his own political interests.
Семья использовала благотворительный фонд для обслуживания деловых и политических интересов бизнесмена, говорится в иске. Предвыборный штаб Трампа организовал сбор средств в Айове в феврале 2016 года, но указал в качестве получателей грантов благотворительные организации, поддерживающие военных ветеранов. Суд установил, что мероприятие на самом деле было проведено «для политической кампании Трампа».
Штраф на $2 млн, выписанный Трампу, будет равномерно распределен между восемью НКО, включая Citymeals on Wheels, Объединенный фонд негритянских колледжей (UNCF) и Мемориальный музей холокоста в США. Эти организации также получат равные доли в оставшихся активах Donald J.Trump Foundation.
В декабре прошлого года Трамп в рамках урегулирования судебного разбирательства согласился закрыть Donald J.Trump Foundation. Согласно решению суда, он также обязан соблюдать определенные ограничения, если захочет в будущем войти в правление другой благотворительной организации. К примеру, большинство членов правления такой организации не должны быть членами семьи Трампа или иметь какие-либо деловые отношения с ним лично, с активами бизнесмена или с любыми компаниями, принадлежащими его родственникам.
Сам Дональд Трамп заявил, что «генеральный прокурор Нью-Йорка намеренно искажает суть судебного соглашения в политических целях», а все деньги, собранные его фондом, пошли на благотворительность. «Я — единственный человек, которого знаю, возможно, единственный человек в истории, который может перечислить такие большие деньги на благотворительность ($19 млн) и подвергнуться нападкам со стороны политических интриганов в штате Нью-Йорк», — сказал американский лидер.