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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожары в Австралии угрожают жилым домам Паникуют жители северных прибрежных районов Австралии. Пожарные службы опубликовали видео, снятое с вертолетов. В лесах вновь начались пожары, мощные столбы дыма...

Паникуют также жители северных прибрежных районов Австралии. Пожарные службы опубликовали видео, снятое с вертолетов. В лесах вновь начались пожары, мощные столбы дыма окутали огромные территории. Власти предупреждают местное население быть начеку и в любое время ожидать распоряжений об эвакуации. Судя по кадрам, огонь уже вплотную подходит к жилым районам.