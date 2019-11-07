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Пожары в Австралии угрожают жилым домам
08.11.2019 12:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПаникуют также жители северных прибрежных районов Австралии. Пожарные службы опубликовали видео, снятое с вертолетов. В лесах вновь начались пожары, мощные столбы дыма окутали огромные территории. Власти предупреждают местное население быть начеку и в любое время ожидать распоряжений об эвакуации. Судя по кадрам, огонь уже вплотную подходит к жилым районам.
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Паникуют жители северных прибрежных районов Австралии. Пожарные службы опубликовали видео, снятое с вертолетов. В лесах вновь начались пожары, мощные столбы дыма...
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