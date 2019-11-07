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Взрывы в центре Бишкека
08.11.2019 12:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСрочные новости приходят из Бишкека. В центре столицы Кыргызстана в кафе прогремели 3 взрыва. В здании начался пожар. Пока известно о нескольких пострадавших. Причиной мог стать взрыв баллона. Подробности выясняются, на месте работают спасатели и пожарные.
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Срочные новости приходят из Бишкека. В центре столицы Кыргызстана в кафе прогремели 3 взрыва. В здании начался пожар. Пока известно о нескольких пострадавших....
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