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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Польше задержаны контрабандисты людьми Польские пограничники раскрыли международную группу, которая занималась переправкой нелегалов в фургонах. Злоумышленники перевозили контрабандой граждан...

Польские пограничники раскрыли международную группу, которая занималась переправкой нелегалов в фургонах. Злоумышленники перевозили контрабандой граждан Вьетнама из Румынии в Западную Европу. Иностранцев прятали в специальных тайниках в грузовых автомобилях и кемперах. Задержаны 9 поляков и вьетнамец. Дома у арестованных обнаружили еще 2 десятка нелегальных мигрантов.