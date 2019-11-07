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В Польше задержаны контрабандисты людьми

08.11.2019 15:12 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Польские пограничники раскрыли международную группу, которая занималась переправкой нелегалов в фургонах. Злоумышленники перевозили контрабандой граждан Вьетнама из Румынии в Западную Европу. Иностранцев прятали в специальных тайниках в грузовых автомобилях и кемперах. Задержаны 9 поляков и вьетнамец. Дома у арестованных обнаружили еще 2 десятка нелегальных мигрантов.
 
 
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Польские пограничники раскрыли международную группу, которая занималась переправкой нелегалов в фургонах. Злоумышленники перевозили контрабандой граждан...
 
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