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В Польше задержаны контрабандисты людьми
08.11.2019 15:12 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПольские пограничники раскрыли международную группу, которая занималась переправкой нелегалов в фургонах. Злоумышленники перевозили контрабандой граждан Вьетнама из Румынии в Западную Европу. Иностранцев прятали в специальных тайниках в грузовых автомобилях и кемперах. Задержаны 9 поляков и вьетнамец. Дома у арестованных обнаружили еще 2 десятка нелегальных мигрантов.
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Польские пограничники раскрыли международную группу, которая занималась переправкой нелегалов в фургонах. Злоумышленники перевозили контрабандой граждан...
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