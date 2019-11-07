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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Великобританию заливают дожди Великобритания во власти дождей. Больше всех пострадало северное графство Йоркшир - там из берегов вышла река Дон. Власти эвакуировали несколько поселков, в...

Великобритания во власти дождей. Больше всех пострадало северное графство Йоркшир - там из берегов вышла река Дон. Власти эвакуировали несколько поселков, в некоторых городах спасателям приходится передвигаться на надувных лодках. В графстве перекрыты несколько основных магистралей и прервано железнодорожное сообщение. А в Шеффилде, который со всех сторон обступили потоки воды.