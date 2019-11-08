﻿ Десятки тысяч недовольных властями вышли на улицы столицы Чили. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Десятки тысяч недовольных властями вышли на улицы столицы Чили

09.11.2019 09:13 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Участники массовой акции протеста в Сантьяго требуют отставки президента. Между тем в столице Чили зафиксированы поджоги и акты мародерства, пишет DW.


Акция протеста в Сантьяго, Чили, 8 ноября 2019 года. Фото: Reuters

Около 75 тысяч чилийцев, недовольных политикой властей, вышли на улицы Сантьяго в пятницу, 8 ноября, с требованиями отставки президента. В ходе акций в одном из крупнейших городов Южной Америки вновь были зафиксированы поджоги и акты мародерства. Так, неизвестные вынесли из одной из церквей статуи, иконы и мебель, а затем подожгли их. Кроме того, от огня вандалов пострадало здание административного корпуса частного университета имени Педро де Вальдивии. Демонстранты заблокировали улицы около торгового центра, закрытого уже две недели из-за протестов.

Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки, вспыхнули в середине октября. Поводом стало повышение цен на проезд в общественном транспорте, а причиной - недовольство экономическим и социальным неравенством. Акции быстро распространились по всей стране. 25 октября на протесты в нескольких городах республики вышли суммарно более миллиона человек.

Манифестанты требуют реформ

Демонстранты требовали, помимо прочего, повысить заработную плату и пенсии, снизить цены на лекарства и провести конституционную реформу. Позднее к их требованиям добавилась отставка главы государства. В первые несколько дней отдельные акции переросли в поджоги и вандализм.

В результате президент Себастьян Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились. Через несколько дней глава государства объявил о пакете мер, которые отвечали некоторым требованиям демонстрантов.

Демонстранты начали сооружать баррикады

В конце октября глава государства обновил состав правительства, сменив восемь его членов, в том числе министра внутренних дел и общественной безопасности Андреса Чадвика. Однако это не привело к прекращению массовых акций. В начале ноября президент объявил о мерах по ужесточению общественного порядка, что вызвало новую волну протестов. Демонстранты впервые начали сооружать уличные баррикады.

Из-за протестов власти республики отказались проводить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического форума (АТЭС), запланированный на 16 и 17 ноября, а также конференцию ООН по климату, намеченную на первую половину декабря.

Во время беспорядков были убиты не менее 20 человек. По данным местных правозащитников, около 2500 человек пострадали. Полиция заявила о почти 10 тысячах арестованных, но подчеркнула, что большинство из них вскоре были отпущены. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет распорядилась направить в Чили миссию для изучения ситуации.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники массовой акции протеста в Сантьяго требуют отставки президента. Между тем в столице Чили зафиксированы поджоги и акты мародерства.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Осужденного за коррупцию экс-президента Бразилии отпустили из тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • вансы официальный сайт на русском в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика