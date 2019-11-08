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Трамп ответил на предложение посетить парад Победы на Красной площади

09.11.2019 09:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США заявил, что он рассматривает поступившее от российского коллеги предложение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.


Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что он рассматривает возможность приехать в Россию на парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая будущего года.

По словам Трампа, он по-прежнему раздумывает над предложением президента России Владимира Путина приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Я ценю приглашение. Это произошло как раз в разгар политического сезона, поэтому я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я бы с удовольствием поехал, если бы мог», — сказал глава Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, передал ли Вашингтон по официальным каналам Москве реакцию Трампа, сказал: «Нет. Пока не было».

Помимо Трампа российские власти отправили приглашение ряду мировых лидеров и руководителей международных организаций. В частности, приглашение было направлено премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В конце августа Ушаков рассказал, что свое участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, подтвердили 17 мировых лидеров, среди которых Макрон и индийский премьер Нарендра Моди. Обещания посетить Москву 9 мая следующего года также дали лидеры Беларуси. Сербии, Кубы, Монголии, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, сообщил Ушаков.

 
 
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Президент США заявил, что он рассматривает поступившее от российского коллеги предложение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
 
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