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Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
09.11.2019 11:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Демократический строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот. Такое мнение высказал в пятницу президент республики Эво Моралес после того, как некоторые полицейские присоединились к протестам против его переизбрания, пишет
«Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй», — написал он в
Он также призвал «народ мирно защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней».
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Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.
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Эво Моралес сделал такое заявление после того, как некоторые полицейские присоединились к протестам против его переизбрания.
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