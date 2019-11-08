Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Источник материала: Tut.by

Демократический строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот. Такое мнение высказал в пятницу президент республики Эво Моралес после того, как некоторые полицейские присоединились к протестам против его переизбрания, пишет ТАСС .



Эво Моралес. Фото: Reuters

«Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй», — написал он в Twitter .

Он также призвал «народ мирно защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней».

Ранее боливийские газеты сообщили , что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса. Министр обороны Хавьер Савалета признал, что «некоторые полицейские устроили мятеж», но заявил, что правоохранительные органы в целом продолжают выполнять свои обязанности.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.