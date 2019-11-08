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Евростат назвал страны Европы, жители которых больше всего довольны своей жизнью
09.11.2019 14:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эксперты статистической службы Европейского союза провели опрос в странах Старого Света, в ходе которого выяснили, в каких государствах Европы люди больше всего довольны жизнью. Об этом
Лидером этого рейтинга стала Бельгия, жители которой наиболее удовлетворены своей жизнью. Бельгийцы заявили, что были счастливы все время или большую часть времени в течение последних четырех недель. На втором месте расположились Нидерланды, а на третьем — Австрия. В топ-10 стран Старого Света, жители которых по большей части довольны своей жизнью вошли Финляндия, Люксембург, Испания, Дания, Польша, Франция и Германия.
Наименее довольны своей жизнью жители Латвии — всего 31% ее жителей счастливы все время или большую часть времени в течение последних четырех недель. Чуть получше обстоят дела в Болгарии и Хорватии.
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Лидером этого рейтинга стала Бельгия, жители которой наиболее удовлетворены своей жизнью. Бельгийцы заявили, что были счастливы все время или большую часть...
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