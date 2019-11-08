Евростат назвал страны Европы, жители которых больше всего довольны своей жизнью

Источник материала: Tut.by

Эксперты статистической службы Европейского союза провели опрос в странах Старого Света, в ходе которого выяснили, в каких государствах Европы люди больше всего довольны жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Евростата.



Фото: Reuters

Лидером этого рейтинга стала Бельгия, жители которой наиболее удовлетворены своей жизнью. Бельгийцы заявили, что были счастливы все время или большую часть времени в течение последних четырех недель. На втором месте расположились Нидерланды, а на третьем — Австрия. В топ-10 стран Старого Света, жители которых по большей части довольны своей жизнью вошли Финляндия, Люксембург, Испания, Дания, Польша, Франция и Германия.

Наименее довольны своей жизнью жители Латвии — всего 31% ее жителей счастливы все время или большую часть времени в течение последних четырех недель. Чуть получше обстоят дела в Болгарии и Хорватии.