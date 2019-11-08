Турция раскритиковала США: «Ни у кого нет прав на сирийские ресурсы»

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг в субботу США критике за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии, пишет ТАСС .



Фото: defense.gov

«Они признают и открыто говорят, что присутствуют там из-за нефтяных месторождений. Ни у кого нет прав на сирийские ресурсы. Они приехали сюда, преодолев тысячи километров, и говорят: „Мы оценим нефтяные месторождения этой страны“. Это противоречит нормам международного права», — приводит слова главы МИД телеканал A Haber . Чавушоглу отметил, что указанные объекты «принадлежат сирийскому народу».

Ранее в субботу Anadolu сообщило, что военные США усиливают охрану нефтяных месторождений в арабской республике. С прекращением турецкой операции солдаты США вернулись на шесть баз в Сирии.

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил , что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

«Однако мы оставили [в Сирии] солдат, так как сохраняем [за собой] нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем [за собой] нефть», — подчеркнул Трамп.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.