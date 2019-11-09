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Что известно о задержании российского историка и преподавателя СПбГУ по подозрению в убийстве

09.11.2019 22:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве, передает ТАСС.

  • По данным следствия, утром 9 ноября на одной из набережных города из реки достали мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были найдены две женские руки, а также травматический пистолет.
  • Следователи задержали находящегося в больнице Соколова, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
  • Источник в следственных органах добавил, что в личных вещах и в квартире ученого нашли останки человека.
  • Водолазы ищут в реке Мойке останки тела предполагаемой жертвы историка, сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
  • Адвокат сообщил, что Соколов оформил явку с повинной.
  • Предполагаемой жертвой историка стала его выпускница Анастасия Ещенко, соавтор ряда научных работ, сообщили источники в правоохранительных органах.
  • По данным источника, она приехала в Петербург из Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад.
  • В СПбГУ заявили, что «шокированы этим известием». В университете выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
 
 
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Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега...
 
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