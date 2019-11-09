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Что известно о задержании российского историка и преподавателя СПбГУ по подозрению в убийстве
09.11.2019 22:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова
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Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега...
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