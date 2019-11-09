В России ученый убил и расчленил свою возлюбленную-студентку

Ученый из госуниверситета Санкт-Петербурга был вытащен из реки правоохранителями вместе с рюкзаком, где были отрубленные женские руки.

Об этом сообщает 47news 9 ноября.

Следователи нашли в квартире 63-летнего доцента тело девушки со следами насильственной смерти. Преступник оказался Олегом Соколовым, который увлекается историей – временами Наполеона. Жертвой стала его 24-летняя ученица Анастасия Ещенко.

Соколов признался, что собирался надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов после того, как избавится от тела.