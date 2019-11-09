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В России ученый убил и расчленил свою возлюбленную-студентку
09.11.2019 20:59 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Ученый из госуниверситета Санкт-Петербурга был вытащен из реки правоохранителями вместе с рюкзаком, где были отрубленные женские руки.
Об этом сообщает
Следователи нашли в квартире 63-летнего доцента тело девушки со следами насильственной смерти. Преступник оказался Олегом Соколовым, который увлекается историей – временами Наполеона. Жертвой стала его 24-летняя ученица Анастасия Ещенко.
Соколов признался, что собирался надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов после того, как избавится от тела.
Ране петербургское издание «Московский комсомолец»
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Ученый из госуниверситета Санкт-Петербурга был вытащен из реки правоохранителями вместе с рюкзаком, где были отрубленные женские руки. Об этом сообщает 47news 9...
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