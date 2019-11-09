ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России ученый убил и расчленил свою возлюбленную-студентку

09.11.2019 20:59 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Ученый из госуниверситета Санкт-Петербурга был вытащен из реки правоохранителями вместе с рюкзаком, где были отрубленные женские руки.

Об этом сообщает 47news 9 ноября.

Следователи нашли в квартире 63-летнего доцента тело девушки со следами насильственной смерти. Преступник оказался Олегом Соколовым, который увлекается историей – временами Наполеона. Жертвой стала его 24-летняя ученица Анастасия Ещенко.

Соколов признался, что собирался надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов после того, как избавится от тела.

Ране петербургское издание «Московский комсомолец» опубликовало статью, где говорилось, что Соколов в 2008 году серьезно избил студентку, с которой встречался в то время в Москве.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученый из госуниверситета Санкт-Петербурга был вытащен из реки правоохранителями вместе с рюкзаком, где были отрубленные женские руки. Об этом сообщает 47news 9...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Турция раскритиковала США: «Ни у кого нет прав на сирийские ресурсы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика