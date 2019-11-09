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В Боливии протестующие захватили редакции двух государственных СМИ
10.11.2019 08:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Протестующие против переизбрания президента Эво Моралеса захватили редакции телеканала Bolivia TV и радиостанции Red Patria Nueva, полностью прервав их работу.
В Боливии сторонники оппозиции ворвались в здание, где расположены редакции государственной радиостанции Red Patria Nueva (RPN) и национального телеканала Bolivia TV (BTV), и захватили контроль над этими СМИ. Об этом в Twitter
«Государственные СМИ BTV и RPN были захвачены организованными группами, которые методами угроз и запугивания вынудили журналистов прекратить свою работу», — написал он.
Как отметил глава государства, оппозиция заявляет о том, что она защищает демократию, однако, по его мнению, протестующие действуют с позиции диктатуры.
Министерство связи Боливии
Директор Bolivia TV Мигель Торрихо
Руководитель RPN Иван Мальдонадо сообщил «
Протесты в Боливии начались на фоне прошедших президентских выборов. Высший избирательный суд Боливии, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов Эво Моралес побеждает в первом туре президентских выборов. В Евросоюзе
Моралес, комментируя происходящее в стране, заявил, что за протестами стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой. В пятницу, 8 ноября, к протестам
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Протестующие против переизбрания президента Эво Моралеса захватили редакции телеканала Bolivia TV и радиостанции Red Patria Nueva, полностью прервав их работу.
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