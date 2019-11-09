The Times назвала имена спонсоров Консервативной партии из России

Источник материала: Tut.by

В распоряжении газеты The Sunday Times , воскресного приложения издания The Times, как утверждают в газете, оказался секретный доклад комитета парламента по разведке и безопасности, в котором указаны имена богатых россиян, спонсировавших партию тори, пишет DW .



Фото: Reuters

Британские спецслужбы в секретном докладе, посвященном угрозе демократии в Великобритании, назвали имена девяти российских бизнесменов, которые, по их данным, оказывали финансовую помощь Консервативной партии страны.

По информации издания, одним из олигархов, спонсировавших тори, был российский и британский бизнесмен украинского происхождения Александр Темерко. Британские журналисты утверждают, что Темерко, который работал ранее на российское министерство обороны и называет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона своим другом, за последние семь лет пожертвовал британским консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов (в пересчете около 1,4 млн евро).

В докладе также упоминается имя Евгения Лебедева — сына совладельца британской газеты The Evening Standard, бизнесмена Александра Лебедева. Как рассказал журналист The Sunday Times Том Харпер, в апреле 2018 года Борис Джонсон, который занимал тогда должность министра иностранных дел, был гостем Евгения Лебедева на вилле последнего в Италии.

В то же время самым крупным российским спонсором тори издание называет Любовь Чернухину — жену бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина. Сообщается, что в прошлом году Чернухин пожертвовал Консервативной партии 450 тысяч фунтов стерлингов (522 тысячи евро).

Доклад о незаконной деятельности россиян в Великобритании был подготовлен межпартийным выборным комитетом британского парламента по разведке и безопасности, однако его обнародование было заблокировано британским правительством.