ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

The Times назвала имена спонсоров Консервативной партии из России

10.11.2019 16:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В распоряжении газеты The Sunday Times, воскресного приложения издания The Times, как утверждают в газете, оказался секретный доклад комитета парламента по разведке и безопасности, в котором указаны имена богатых россиян, спонсировавших партию тори, пишет DW.


Фото: Reuters

Британские спецслужбы в секретном докладе, посвященном угрозе демократии в Великобритании, назвали имена девяти российских бизнесменов, которые, по их данным, оказывали финансовую помощь Консервативной партии страны.

По информации издания, одним из олигархов, спонсировавших тори, был российский и британский бизнесмен украинского происхождения Александр Темерко. Британские журналисты утверждают, что Темерко, который работал ранее на российское министерство обороны и называет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона своим другом, за последние семь лет пожертвовал британским консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов (в пересчете около 1,4 млн евро).

В докладе также упоминается имя Евгения Лебедева — сына совладельца британской газеты The Evening Standard, бизнесмена Александра Лебедева. Как рассказал журналист The Sunday Times Том Харпер, в апреле 2018 года Борис Джонсон, который занимал тогда должность министра иностранных дел, был гостем Евгения Лебедева на вилле последнего в Италии.

В то же время самым крупным российским спонсором тори издание называет Любовь Чернухину — жену бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина. Сообщается, что в прошлом году Чернухин пожертвовал Консервативной партии 450 тысяч фунтов стерлингов (522 тысячи евро).

Доклад о незаконной деятельности россиян в Великобритании был подготовлен межпартийным выборным комитетом британского парламента по разведке и безопасности, однако его обнародование было заблокировано британским правительством.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британские спецслужбы в секретном докладе, посвященном угрозе демократии в Великобритании, назвали имена девяти российских бизнесменов, которые, по их данным,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Блумберг вступил в гонку за пост президента США. Как это меняет расклад сил?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика