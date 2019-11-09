У партии «Слуга народа» сменился лидер

Источник материала: Tut.by

Новым главой партии «Слуга народа» стал Александр Корниенко. Он сменил на этом посту действующего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который заявил о невозможности совмещать обе должности, сообщает телеканала «112 Украина» .



Александр Корниенко / Facebook

Съезд партии прошел в воскресенье. Глава партии «Слуга народа», действующий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, заявил о невозможности совмещать обе должности. Решение Разумкова об отставке с должности главы фракции поддержали все участники съезда.

Новым главой партии стал Александр Корниенко. Это решение участники съезда также приняли единогласно. В ходе президентской кампании он также возглавлял избирательный штаб Зеленского.

Новый лидер партии избран на четыре года. Выступая перед участниками съезда, Корниенко назвал приоритетные цели: превращение партии «в центр принятия главных политических решений в стране», качественное изменение политики на местном уровне, новый подход к партийному строительству, а также победа на местных выборах в 2020 году.