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У партии «Слуга народа» сменился лидер
10.11.2019 16:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новым главой партии «Слуга народа» стал Александр Корниенко. Он сменил на этом посту действующего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который заявил о невозможности совмещать обе должности, сообщает телеканала
Съезд партии прошел в воскресенье. Глава партии «Слуга народа», действующий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, заявил о невозможности совмещать обе должности. Решение Разумкова об отставке с должности главы фракции поддержали все участники съезда.
Новым главой партии стал Александр Корниенко. Это решение участники съезда также приняли единогласно. В ходе президентской кампании он также возглавлял избирательный штаб Зеленского.
Новый лидер партии избран на четыре года. Выступая перед участниками съезда, Корниенко назвал приоритетные цели: превращение партии «в центр принятия главных политических решений в стране», качественное изменение политики на местном уровне, новый подход к партийному строительству, а также победа на местных выборах в 2020 году.
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Новым главой партии «Слуга народа» стал Александр Корниенко. Он сменил на этом посту действующего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который заявил о...
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