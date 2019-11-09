Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства

Источник материала: Tut.by

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства, пишет ТАСС .



Эво Моралес. Фото: Reuters

«Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.

По словам Моралеса, выборы проведет новый состав Высшего избирательного суда. «Я хочу, чтобы все сделали так, чтобы напряженность снизилась. Я прошу всех гарантировать мирное сосуществование», — добавил он.

Ранее Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорилось, что «команда аудиторов не может подтвердить результаты выборов и поэтому рекомендует провести новые».

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки.



Акции протеста в фактической столице Боливии, городе Ла-Пас, 10 ноября 2019 года. Фото: Reuters

Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. 10 ноября протестующие против переизбрания президента Эво Моралеса захватили редакции телеканала Bolivia TV и радиостанции Red Patria Nueva, полностью прервав их работу.