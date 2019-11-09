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Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
10.11.2019 17:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства, пишет
«Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.
По словам Моралеса, выборы проведет новый состав Высшего избирательного суда. «Я хочу, чтобы все сделали так, чтобы напряженность снизилась. Я прошу всех гарантировать мирное сосуществование», — добавил он.
Ранее Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорилось, что «команда аудиторов не может подтвердить результаты выборов и поэтому рекомендует провести новые».
Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки.
Моралес объявил режим чрезвычайного положения и
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«Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство», - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в...
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