Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в своей стране и призвал США помочь

Источник материала: Tut.by

Москва хочет привести к власти в Ливии сторонников убитого Муамара Кадаффи и усилить свое влияние в Африке, заявил в интервью Bloomberg Фатхи Али Башага.



Триполи, Ливия, октябрь 2019 года. Фото: Reuters

Глава МВД Ливии Фатхи Али Башага обвинил Россию в разжигании конфликта в своей стране и призвал США помочь в его разрешении. С таким заявлением министр официально признанного ливийского правительства национального согласия выступил в ходе беседы с агентством Bloomberg , сообщается на его сайте в воскресенье, 10 ноября. «Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и скорее усугубить кризис, чем найти решение», — сказал Башага в преддверии делового визита в Вашингтон.

Глава МВД обвинил Москву в стремлении привести к власти в Ливии сторонников убитого в 2011 году диктатора Муамара Кадаффи, а также усилить свое влияние в Африке и на южном фланге Европы, пишет Bloomberg. Доказательством этому служит отправка в Ливию бойцов ЧВК Вагнера, заявил министр, отметив, что Москва отправляла их ранее в Сирию и страны Центральной Африки и «куда приходит Вагнер, там происходит разрушение».

Ливия призывает США «играть эффективную роль» и сотрудничать с официально признанным правительством в Триполи, чтобы «восстановить стабильность и безопасность» в стране, отметил Башага. Ливия в свою очередь готова к «полноценному сотрудничеству» как с Вашингтоном, так и с ООН. США являются «сильным партнером в борьбе с прежним режимом» и у них есть обязательство в отношении Ливии, моральное и правовое, считает министр.

Москва опровергает присутствие «вагнеровцев» в Ливии

5 ноября, газета The New York Times со ссылкой на ливийские источники сообщила, что за последние шесть недель в Ливию прибыли примерно 200 российских наемников, что, по выражению журналистов, «является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке».

7 ноября утверждения NYT опроверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений», — заявил российский дипломат, назвав публикацию NYT «вбросом».

Военный конфликт в Ливии

После свержения режима Каддафи и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года победу на парламентских выборах одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар. Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Возникший между сторонами конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке страны.