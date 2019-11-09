ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США назвали возможную причину смерти курильщиков электронных сигарет

10.11.2019 20:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В образцах альвеолярных смывов был обнаружен ацетат витамина Е, который «вызвал опасения» у специалистов. По словам экспертов, в ходе дальнейшей работы могут обнаружиться и другие токсичные субстанции, пишет DW.


Фото: Reuters

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) — федерального агентства в составе американского министерства здравоохранения — пришли к выводу, что одной из возможных причин проблем со здоровьем, а также смертей курильщиков электронных сигарет и вейпов могло стать содержание в них ацетата витамина Е. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила Энн Шучат, замдиректора CDC.

«Мы продвинулись вперед в поисках наиболее вероятного «виновника» этих последствий, подчеркнула Шучат.

«В ходе лабораторных тестов CDC, проведенных в отношении образцов бронхоальвеолярных смывов (или образцов жидкости, забранной непосредственно из легких) у 29 пациентов с EVALI (повреждением легких, связанным с употреблением электронных сигарет или вейпов. — Ред.) из 10 штатов, во всех образцах был обнаружен ацетат витамина Е», — уточняется на сайте федерального агентства.

Специалисты отметили, что в ходе исследований они впервые обнаружили «вызывающий опасения» химический агент.

Необходимы дальнейшие тесты

В то же время, по словам экспертов, они не исключают, что в ходе дальнейшей работы могут обнаружить другие токсичные субстанции. Кроме того, по всей видимости, предстоит провести дальнейшие исследования на животных, чтобы полностью доказать связь ацетата с повреждениями легких.

Медики пока рекомендовали покупателям воздерживаться от электронных сигарет или вейпов, используемых для вдыхания тетрагидроканнабинола - производного каннабиса. В России это вещество официально запрещено.

Ацетат витамина Е часто входит в состав препаратов для ухода за кожей и не представляет опасности при наружном применении или проглатывании. Однако его нагревание и вдыхание с помощью вейпов может привести к заболеванию легких.

Смерти от последствий вейпинга

В США ранее были зафиксированы 39 смертей от последствий вейпинга — вдыхания водяного пара с ароматическими добавками — и свыше 2000 заболевших, страдающих, в частности, от рака легких. Первый случай был зарегистрирован в августе в штате Иллинойс.

Средний возраст скончавшихся составил 50 лет, самому молодому из них было 27, самому пожилому — 71 год. Они проживали в 15 различных штатах США. Около 70 процентов заболевших — мужчины, около 80 процентов — моложе 35 лет.

Электронные сигареты ранее считались менее опасными, так как в этом случае курильщики не подвергаются воздействию почти 7000 химических веществ, присутствующих в обычных сигаретах. В то же время жидкости для электронных сигарет содержат никотин и следы различных металлов — либо от угля для нагревания, либо от других компонентов устройства. Кроме того, в них добавляют разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром не изучено. В 2018 году в США вейпингом увлекались 3,6 млн школьников — на полтора миллиона больше, чем годом ранее.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В образцах альвеолярных смывов был обнаружен ацетат витамина Е, который «вызвал опасения» у специалистов. По словам экспертов, в ходе дальнейшей работы могут...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в своей стране и призвал США помочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика