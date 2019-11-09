В США назвали возможную причину смерти курильщиков электронных сигарет

Источник материала: Tut.by

В образцах альвеолярных смывов был обнаружен ацетат витамина Е, который «вызвал опасения» у специалистов. По словам экспертов, в ходе дальнейшей работы могут обнаружиться и другие токсичные субстанции, пишет DW .



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Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) — федерального агентства в составе американского министерства здравоохранения — пришли к выводу, что одной из возможных причин проблем со здоровьем, а также смертей курильщиков электронных сигарет и вейпов могло стать содержание в них ацетата витамина Е. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила Энн Шучат, замдиректора CDC.

«Мы продвинулись вперед в поисках наиболее вероятного «виновника» этих последствий, подчеркнула Шучат.

«В ходе лабораторных тестов CDC, проведенных в отношении образцов бронхоальвеолярных смывов (или образцов жидкости, забранной непосредственно из легких) у 29 пациентов с EVALI (повреждением легких, связанным с употреблением электронных сигарет или вейпов. — Ред.) из 10 штатов, во всех образцах был обнаружен ацетат витамина Е», — уточняется на сайте федерального агентства.

Специалисты отметили, что в ходе исследований они впервые обнаружили «вызывающий опасения» химический агент.

Необходимы дальнейшие тесты

В то же время, по словам экспертов, они не исключают, что в ходе дальнейшей работы могут обнаружить другие токсичные субстанции. Кроме того, по всей видимости, предстоит провести дальнейшие исследования на животных, чтобы полностью доказать связь ацетата с повреждениями легких.

Медики пока рекомендовали покупателям воздерживаться от электронных сигарет или вейпов, используемых для вдыхания тетрагидроканнабинола - производного каннабиса. В России это вещество официально запрещено.

Ацетат витамина Е часто входит в состав препаратов для ухода за кожей и не представляет опасности при наружном применении или проглатывании. Однако его нагревание и вдыхание с помощью вейпов может привести к заболеванию легких.

Смерти от последствий вейпинга

В США ранее были зафиксированы 39 смертей от последствий вейпинга — вдыхания водяного пара с ароматическими добавками — и свыше 2000 заболевших, страдающих, в частности, от рака легких. Первый случай был зарегистрирован в августе в штате Иллинойс.

Средний возраст скончавшихся составил 50 лет, самому молодому из них было 27, самому пожилому — 71 год. Они проживали в 15 различных штатах США. Около 70 процентов заболевших — мужчины, около 80 процентов — моложе 35 лет.

Электронные сигареты ранее считались менее опасными, так как в этом случае курильщики не подвергаются воздействию почти 7000 химических веществ, присутствующих в обычных сигаретах. В то же время жидкости для электронных сигарет содержат никотин и следы различных металлов — либо от угля для нагревания, либо от других компонентов устройства. Кроме того, в них добавляют разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром не изучено. В 2018 году в США вейпингом увлекались 3,6 млн школьников — на полтора миллиона больше, чем годом ранее.