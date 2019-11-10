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Давший показания против Трампа сотрудник покинет Белый дом

10.11.2019 23:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман, выступивший на слушания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, в скором времени покинет свой пост из-за реорганизации работы ведомства. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью телекомпании CBS, показанном в воскресенье, пишет ТАСС.


Роберт О'Брайен. Фото: Reuters

«Мы рационализируем работу Совета национальной безопасности, есть люди, которые были переведены из других министерств и ведомств. Как я понимаю, подполковник Виндман был переведен из Министерства обороны США, и все, кто был переведен в СНБ, начнут возвращаться обратно в свои министерства, мы возьмем новых людей», — заявил он, отметив, что численность сотрудников планируется сократить приблизительно до сотни человек.

О’Брайен при этом отрицает какую-либо связь этого кадрового решения с тем фактом, что Виндман дал показания против Трампа. «Я никогда не мщу никому. Речь идет обо всех, кто был переведен к нам. Их срок подходит к концу, они возвращаются в свои ведомства», — утверждает помощник президента по нацбезопасности.

Александер Виндман в октябре в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей в течение 11 часов. Он сообщил о пропусках в стенограмме диалога Трампа и Зеленского. По его словам, из стенограммы пропало упоминание Зеленским названия газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. В документе опущены неоднократные упоминания Трампом записи выступления, в которой Джозеф Байден рекомендовал уволить Виктора Шохина с поста генерального прокурора Украины.

Разговор Трампа с Зеленским

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стала информация, опубликованная изданием The Wall Street Journal, о попытке Трампа в разговоре с Зеленским заставить его начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Байден намерен составить конкуренцию Трампу на президентских выборах 2020 года.

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 сентября.

 
 
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О'Брайен при этом отрицает какую-либо связь этого кадрового решения с тем фактом, что Виндман дал показания против Трампа.
 
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