|
Давший показания против Трампа сотрудник покинет Белый дом
10.11.2019 23:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман, выступивший на слушания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, в скором времени покинет свой пост из-за реорганизации работы ведомства. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью телекомпании
«Мы рационализируем работу Совета национальной безопасности, есть люди, которые были переведены из других министерств и ведомств. Как я понимаю, подполковник Виндман был переведен из Министерства обороны США, и все, кто был переведен в СНБ, начнут возвращаться обратно в свои министерства, мы возьмем новых людей», — заявил он, отметив, что численность сотрудников планируется сократить приблизительно до сотни человек.
О’Брайен при этом отрицает какую-либо связь этого кадрового решения с тем фактом, что Виндман
Александер Виндман в октябре в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей в течение 11 часов. Он
Разговор Трампа с Зеленским
24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о
Белый дом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О'Брайен при этом отрицает какую-либо связь этого кадрового решения с тем фактом, что Виндман дал показания против Трампа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)