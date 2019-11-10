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Армия Боливии призвала Моралеса уйти в отставку. Самолет Моралеса запросил план полета в Аргентину

10.11.2019 23:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Командующий Вооруженных сил Боливии Уильямс Ромеро призвал президента страны Эво Моралеса уйти в отставку.


Фото: Reuters

«Принимая во внимание эскалацию конфликта и заботясь о человеческих жизнях <…>, мы призываем президента уйти в отставку», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в воскресенье в Facebook.

Самолет президента Боливии запросил план полета по территории Аргентины, сообщает издание Pagina 7 со ссылкой на ВВС Аргентины. Издание добавляет, что по его информации самолет Эво Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.

Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки.

Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. 10 ноября протестующие против переизбрания президента Эво Моралеса захватили редакции телеканала Bolivia TV и радиостанции Red Patria Nueva, полностью прервав их работу.

 
 
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Самолет президента Боливии запросил план полета по территории Аргентины. По данным Pagina 7, самолет Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.
 
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