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В Белом доме заявили, что не могут обещать Украине вечную помощь

10.11.2019 22:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты не могут гарантировать, что будут вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется на достижение в будущем соглашения между Киевом и Москвой. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в эфире транслировавшейся в воскресенье на телеканале CBS передачи Face the Nation.


Роберт О'Брайен. Фото: Reuters

«Я не стану делать предположений, что будет происходить дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли США продолжать поставлять Украине вооружение.

В контексте обсуждения телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который привел к началу процедуры импичмента, О’Брайен заявил, что Трамп в общении с зарубежными лидерами в первую очередь защищает интересы своей страны.

Разговор Трампа и Зеленского, состоявшийся в июле этого года, стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. По мнению политических противников главы Белого дома, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности работавшего в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на выборах 2020 года, в обмен на финансовую и военную помощь.

По версии инициаторов импичмента, Трамп таким образом оказывал давление на Зеленского, преследуя личные политические цели. В расшифровке, которую публиковал Белый дом, Трамп о военной помощи в обмен на расследование не говорит.

 
 
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Соединенные Штаты не могут гарантировать, что будут вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется на достижение в будущем соглашения между Киевом и...
 
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