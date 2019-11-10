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Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после требования армии
11.11.2019 00:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Боливии Эво Моралес сообщил в воскресенье о своей отставке, пишет
«Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам», — сказал он в обращении, которое транслировалось в соцсетях.
Моралес назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом. «Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир», — добавил он. «Сейчас моя обязанность как президента — найти способ успокоить ситуацию», — подчеркнул Моралес.
Вслед за ним об уходе с поста объявил и вице-президент Альваро Гарсиа Линера.
Ранее армия
В воскресенье Моралес
Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки.
Моралес объявил режим чрезвычайного положения и
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«Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам», - сказал он в обращении, которое транслировалось в соцсетях.
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