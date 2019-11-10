Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после требования армии

Источник материала: Tut.by

Президент Боливии Эво Моралес сообщил в воскресенье о своей отставке, пишет ТАСС .



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«Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам», — сказал он в обращении, которое транслировалось в соцсетях.

Моралес назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом. «Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир», — добавил он. «Сейчас моя обязанность как президента — найти способ успокоить ситуацию», — подчеркнул Моралес.

Вслед за ним об уходе с поста объявил и вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

Ранее армия потребовала ухода Моралеса с поста президента, а сам глава государства, по сообщениям местной прессы, на самолете улетел из Боливии.

В воскресенье Моралес объявил о проведении новых президентских выборов, но это не помогло стабилизировать ситуацию.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки.

Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.