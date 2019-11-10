Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

Источник материала: Tut.by

Президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что подает в отставку . Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд страны, Моралес победил на президентских выборах, прошедших 20 октября. После объявления результатов выборов в Боливии начались протесты.



Эво Моралес объявляет о своей отставке 10 ноября 2019 года. Фото: Reuters

С чего все началось?

В Боливии 20 октября прошли президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост претендовали девять кандидатов, но основная борьба развернулась между нынешним боливийским лидером Эво Моралесом и Карлосом Месой, который тоже в свое время занимал пост президента Боливии.

Первые результаты волеизъявления были обнародованы спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. Однако после этого подсчет голосов прервался, что насторожило, в частности, оппозицию Боливии, а также руководство Аргентины, Бразилии, США и Организацию американских государств. После многочасового перерыва избирком возобновил публикацию результатов голосования. Согласно итогам обработки 100% бюллетеней, победу на выборах одержал Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как Меса набрал 36,51%.

Недовольные итогами выборов сторонники оппозиции вышли на акции протеста, переросшие в беспорядки. В связи с этим Эво Моралес объявил о введении в Боливии режима чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот. 10 ноября на фоне непрекращающихся протестов лидер государства объявил о проведении новых президентских выборов.



Акции протеста в Боливии 10 ноября 2019 года. Фото: Reuters

Какие кадровые перестановки последовали?

Эво Моралес, несмотря на свои заверения, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции и протестующих, объявил 10 ноября о сложении президентских полномочий. К такому решению его также призывали командующий Вооруженных сил Боливии Уильямс Ромеро и Боливийский профсоюз рабочих, полагая, что это «успокоит народ».

Спустя несколько часов после громкого заявления Моралеса лидер проходящих в стране акций протеста Луис Фернандо Камачо заявил, что полиция получила ордер на задержание политика. Позже глава полиции страны Юри Кальдерон заявил, что полиция Боливии не получала ордер на задержание Эво Моралеса.

Кандидат в президенты Боливии Карлос Меса назвал отставку Моралеса «концом тирании».

Вслед за главой государства о своей отставке объявили вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра.

Второй вице-спикер Сената парламента Боливии Жанин Аньес из оппозиционной партии «Демократическое единство» сказала, что возьмет на себя обязанности исполняющего обязанности президента.

Еще до Моралеса решили сложить полномочия министр горнорудной и металлургической промышленности Боливии Сесар Наварро и министр углеводородов и энергетики Луис Альберто Санчес. Председатель Палаты депутатов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Виктор Борда тоже решил покинуть свой пост.

Объявила о том, что оставляет свою должность, и председатель Высшего избирательного суда Мария Эухения Чоке. Как сообщила газета Pagina Siete, впоследствии Чоке была задержана.

Вице-председатель избиркома Боливии Антонио Костас подал в отставку почти сразу после выборов президента.



Участники акций протеста в Боливии строят баррикады, 10 ноября 2019 года. Фото: Reuters

Как отреагировали другие страны на происходящее в Боливии?

Власти Кубы назвали госпереворотом отставку президента Боливии. В кубинском МИД осудили происходящее в стране и выразили Эво Моралесу свою солидарность.

О госперевороте в Боливии заявил и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он добавил, что «политические и общественные движения мира объявляют о мобилизации, чтобы потребовать сохранить жизнь коренных боливийских народов, жертв расизма».

МИД Колумбии предложил созвать экстренное заседание Организации американских государств в связи с кризисом в Боливии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о необходимости отказа от электронного голосования и возвращения к использованию бумажных бюллетеней на фоне отставки Моралеса. Бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва обвинил экономические элиты региона в госперевороте в Боливии. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу полагает, что события в Боливии нельзя считать государственным переворотом.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард назвал происходящее в Боливии «военной операцией». По его словам, власти Мексики готовы предоставить убежище Моралесу.

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес осудил «акты насилия, которые помешали Эво Моралесу завершить его мандат».

Руководство Перу призвало к восстановлению мира и согласия в Боливии и указало на необходимость проведения там всеобщих выборов.

Власти Канады поддержали призывы к проведению повторных выборов в Боливии после публикации доклада Организации американских государств. Оттава после отставки президента Боливии Эво Моралеса «продолжит поддерживать боливийский народ во время процесса перехода власти в стране».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, связанными с уходом в отставку президента страны.

Официальный представитель отдела по делам Западного полушария Госдепартамента сообщил, что США следят за развитием событий в Боливии, призывая все стороны воздерживаться от насилия.

Власти Чили выступили за мирное урегулирование кризиса в Боливии.