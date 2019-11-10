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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На парламентских выборах в Испании вновь побеждают социалисты На парламентских выборах в Испании вновь побеждают социалисты во главе с исполняющим обязанности премьера Педро Санчесом. Однако цели своей они не добились -...

На парламентских выборах в Испании вновь побеждают социалисты во главе с исполняющим обязанности премьера Педро Санчесом. Однако цели своей они не добились - партия, потеряв три мандата, не получает большинства и должна вновь искать возможных партнеров по коалиции. На втором месте правая Народная партия. Укрепила свои позиции и крайне правая "Вокс" благодаря каталонскому вопросу. Партия предлагает ввести в регионе прямое правление Мадрида.